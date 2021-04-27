 

Японские учёные: IQ Сталина превышал отметку в 250 пунктов

27.04.2021, 8:50, Разное
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Японские учёные из Института исследования потенциала мозга в Иокогаме пришли к выводу, что IQ советского лидера Иосифа Сталина был одним из самых высоких в истории человечества и мог бы превышать отметку в 250 пунктов, если бы этот тест существовал в то время.

Исследователи взяли за основу многочисленные научные книги и собрание сочинений, написанных Сталиным. Глава государства прекрасно владел лингвистикой, физикой, экономикой, органической химией, статистикой, историей, искусствоведением, баллистикой и мичуринско-лысенковской генетикой (сейчас научное сообщество склоняется к тому, что заложенные в ней идеи были верны) – в общей сложности, почти двуми десятками дисциплин.

– Если проанализировать успехи Иосифа Сталина в самых различных областях науки и естествознания, а затем воспользоваться высокоточными японскими алгоритмами для приблизительной оценки его интеллекта, получается, что если бы он сдавал IQ-тест, то набрал бы больше 250 баллов. В мире не так уж много людей, способных на похожие результаты, самый высокий результат для ныне живущих – 228 баллов, – заметил психофизиолог Сетсуко Киру.

Медики также заметили ещё один “маркер гениальности” – в своих разных книгах и статьях Сталин использовал различные слоги и подходы к сочинению. Аналогичная особенность была замечена у Нильса Бора, Альберта Эйнштейна, Луи Пастера, Теда Банди и других выдающихся людей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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