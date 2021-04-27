Маск допустил человеческие жертвы в процессе покорения Марса

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться покорять Красную планету будут только добровольцы.

«Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова Маска.

В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. «Только добровольцы», – сказал он, смеясь.

«Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс – то самое место. Это реклама Марса», – пошутил Маск.

По его словам, добровольцев для подобного приключения – тысячи, если не миллионы.

Идея главы компании SpaceX Илона Маска заключается в том, чтобы создать корабль, который сможет нести на своем борту 450 тонн груза, а численность его пассажиров составит 100 человек с перспективой увеличения до 200. В компании уже работают над созданием такого аппарата. Именно на нем планируется отправить людей в двухлетнюю экспедицию на Марс.

Напомним, представители российского космического сообщества неоднозначно отнеслись к идее в ближайшем будущем отправить на Марс около миллиона человек.