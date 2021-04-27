 

В Турции объявили локдаун до 17 мая. Междугородние перевозки и работу отелей ограничат

27.04.2021, 8:30, Новости дня
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В период локдауна ограничат поездки между городами и работу отелей. Государственные учреждения будут работать в режиме онлайн, а их сотрудников переведут на удаленную или посменную работу. Госслужащие обязаны соблюдать установленный комендантский час, подчеркнул Эрдоган.

Приостановят также очное обучение в детских садах и старших классах школ, все экзамены отложат.

По словам Эрдогана, необходимо “быстро сократить количество новых заражений до менее чем 5 тыс. в день, чтобы не остаться позади Европы”. На борьбу с COVID-19 в Турции выделили более 7 млрд лир (около $845 тыс.), отметил турецкий лидер.

Контекст:Указанные карантинные меры Турция вводит в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля.
В апреле в Турции наблюдался самый высокий уровень заражения коронавирусом с января, написало агентство Anadolu. Так, 14 апреля выявили наивысший уровень позитивных тестов на COVID-19 в этом году на уровне 20,23%.
Турция занимает шестое место в мире по числу заражений коронавирусом по данным американского Университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в стране выявили около 4,7 млн случаев заражения. Умерло от COVID-19 почти 39 тыс. человек, а выздоровело 4,1 млн пациентов.
Вакцинация от коронавируса в Турции началась с 14 января, по данным министерства здравоохранения страны, вакцину получили по меньшей мере 21,6 млн человек. При этом одну дозу получили 13,4 млн, а две дозы – 8,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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