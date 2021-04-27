“Общее улучшение клинического статуса”: Женские гормоны улучшают состояние мужчин с тяжелым COVID-19

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили методы терапии пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19. Выяснилось, что повысить эффективность лечения заболевших коронавирусом мужчин позволяет использование препаратов с женскими гормонами.

Отправной точкой исследования стал то факт, что ряд женских половых гормонов, в первую очередь прогестерон и его метаболиты, изначально обладает хорошим противовоспалительным эффектом, изменяет активность клеток иммунитета, а также может способствовать лучшему восстановлению респираторных эпителиальных клеток. При этом статистика свидетельствует о том, что большая тяжесть протекания болезни и показатель смертности от COVID-19 в большей степени присущи больным мужского пола, чем женского. Такая тенденция натолкнула исследователей на гипотезу, подразумевающую важную терапевтическую роль женских половых гормонов при лечении больных, инфицированных коронавирусом. В процессе научной работы, проведенной в период с апреля по август прошедшего года, ученые, представляющие Медицинский центр Sedars Sinai (Лос-Анджелес, Калифорния), провели первый клинический эксперимент, исследующий влияние упомянутых гормонов на состояние мужчин, которые были госпитализированы с диагнозом тяжелой формы COVID-19. Всего в исследовании приняли участие 42 пациента мужского пола Центра, причем два десятка из них вошли в первую, экспериментальную группу, остальные же были включены в контрольную группу.

В ходе терапевтических мер больные из первой группы получали ежедневно, дополнительно к препаратам основного назначения, женский гормон прогестерон в виде подкожных инъекций в объеме 100 мг, производимых дважды в сутки. В итоге выяснилось, что добавление к лечению женского гормона весьма способствовало эффективности лечения: больные, получавшие прогестерон, испытывали нужду в применении аппарата ИВЛ на три дня меньше, чем пациенты из контрольной группы (в среднем 4,5 дня против 7,5 дней), выписка же их из клиники осуществлялась в итоге на 2,5 суток раньше (7 против 9,5), чем у визави.

“Было отмечено общее улучшение среднего клинического статуса по семибалльной шкале у пациентов в группе прогестерона по сравнению с контрольными субъектами. Серьезных побочных эффектов, связанных с прогестероном, не было”, – резюмировали медики. Впрочем, они также отметили, что для установления степени клинической эффективности использования женского гормона и оценки потенциальных побочных эффектов такой терапии необходимы дальнейшие исследования с привлечением большей выборки пациентов.

Источник: iz.ru