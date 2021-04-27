 

“Кто знает, тот поймет”: Полуголая Ольга Бузова проиллюстрировала свой уход эпатажным роликом

27.04.2021, 8:20, Разное
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Популярна телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram весьма эпатажный видеоролик, в котором в оригинальной форме напомнила фолловерам о своем “уходе”. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии подписчиков.
Стоит отметить, что совсем недавно Ольга Бузова публично заявила о своем отказе от участия в обновленном телепроекте “Дом-2”, которому в свое время посвятила более полутора десятков лет своей жизни. Красотка упомянула, что занятость её остается по-прежнему огромной, так как, кроме профессии ведущей, она занимается поп-музыкой и успешным инста-блогерством. При этом свой уход с ТВ телезвезда решила подкрепить довольно смелым видеороликом, который она опубликовала в личном микроблоге. В кадрах видео Бузова игриво совершает подъем по маршевой лестнице вверх, облаченной лишь в облегающее боди черного цвета, продемонстрировав таким образом зрителям полный обзор своей “пятой точки”. Примечательно, что музыкальным закадровым лейтмотивом такого демарша стала знаменитая строчка хита “Районы-кварталы” группы “Звери” – “Я ухожу красиво”. Мини-клип хозяйка аккаунта подписала лаконичной тирадой: “По факту 100%”, сопроводив его также хештегом #ктознаеттотпоймет.
Изображение взято с: [email protected]
Такой оригинальный способ прощания вызвал немалое количество критики со стороны части посетителей микроблога, причем поводов для упреков у фолловеров нашлось немало: одни упрекнули Ольгу Бузову в “наигранности”, другие – в попытке подражать юным девушкам, третьи же и вовсе обвинили оголившую ягодицы красавицу в откровенной вульгарности. Впрочем, не меньшее количество подписчиков встали на защиту ведущей, отметив её остроумие и красоту, а также призвав хейтеров оставить в покое их любимицу. К слову, всего за полсуток видеопубликация набрала более двух миллионов просмотров.

Источник: www.instagram.com



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