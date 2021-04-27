Названы состояния, при которых не стоит употреблять хлеб

Медики назвали состояния, при которых необходимо отказаться от хлеба. Этот продукт входит ежедневное меню многих семей. Если речь идет о цельнозерновом хлебе, то он может быть полезным, но в ряде случаев от утренних тостов нужно отказаться.

Количество потребляемого хлеба необходимо снизить, если человек начал набирать вес. Результаты проведенного эксперимента говорят, что употребление больше двух порций данного продукта может приводить к ожирению.

Если у человека внезапно подскочило давление, то исключение из рациона хлеба поможет привести показатели в норму. По словам ученых, употребления одного куска продукта несколько раз в неделю повышает риск появления гипертонии.

Из-за частого присутствия в рационе хлеба в желудке у человека могут происходить спазмы. Этот симптом может свидетельствовать о целиакии – состоянии, когда наблюдается непереносимость глютена. Если человек замечает диарею, вздутие живота, боль, запор после употребления продуктов, содержащих данный элемент, важно отказаться от хлебобулочных изделий.

Источник: www.medikforum.ru