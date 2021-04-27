Мнение: Прочерк в графе “мать”

Я все-таки чем дальше, тем больше ощущаю себя динозавром ушедших времен. Не могу никак понять такое, про что более “продвинутые” люди искренне не понимают уже меня: им непонятно, что мне может быть непонятно. Например, все эти дела с “суррогатным материнством”. Я еще раньше писал, под впечатлением постоянных умильных репортажей про “детей Киркорова” – их же постоянно, уже лет 5 подряд, показывают в разделе “светской хроники”. Типа – ах, какие очаровательные малютки! И такой типа рядом счастливый Филя…

А я думаю – как же эти несчастные дети вырастут? Каково им будет знать, что у всех остальных есть матери, у кого-то матери умерли, у кого-то – бросили детей и загуляли, у кого-то сидят в тюрьме или эмигрировали, а вот у них – матерей вообще никогда не было?! Не могу понять: это ведь выводят, получается, некий абсолютно новый тип человека – с принципиально ОДНИМ родителем; что это вообще такое будет?! И главное – ЗАЧЕМ??

А тут – очередной скандал. БАЗА, телеграм-канал, сообщает: накрыли некий “Европейский центр суррогатного материнства”, обвинили в “торговле людьми”, его директор сейчас дает показания, и они “утекли” в прессу. А показания – охереешь:

“Уважаемый суд, я 20 лет занимаюсь программами суррогатного материнства, соблюдая все нормы законодательства РФ. За это время, благодаря моей работе, генетическими, подчеркиваю, родителями стали сотни супружеских пар, мужчин и женщин, не состоящих в браке, одиноких мужчин. А на свет появились сотни разных детей. Которые счастливо живут в своих собственных генетически-родных семьях. Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых родились дети у таких известных россиян как народного артиста РФ, доверенного лица В.В. Путина Евгения Миронова, у заслуженного артиста РФ Сергея Лазарева, народного артиста РФ Филлипа Киркорова и еще у сотен мужчин, которые оформили свидетельство о рождении своих детей с прочерком в графе «мать».

Я также горжусь тем, что, изучив наш опыт, им воспользовался председатель Думы РФ Вячеслав Володин, который, в результате программы суррогатного материнства, как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе «мать»”.

Евгений Миронов, Киркоров, Сергей Лазарев, Володин… Надо, видимо, понимать так, что эти люди – или импотенты, или геи, причем – пассивные. ОК, вопросов нет, я совершенно спокойно отношусь к сексуальной ориентации. Каким конкретно образом люди иннервируют различные отверстия своего организма – исключительно личное дело каждого, лишь бы без насилия и увечий. Тем более, что люди-то в основном неплохие – Евгений Миронов блестящий, почти гениальный актер, Сергей Лазарев – отличный певец, собственно, и к Филе по части пения и умения создавать красочные шоу нет никаких претензий. Но заводить себе ребенка БЕЗ МАТЕРИ в принципе – это вот зачем? Мне кажется, что это какое-то заранее намеченное и хладнокровное издевательство над будущим человеком, способ нанести ему гарантированную психологическую травму на всю жизнь. Человек будет это помнить – “у меня никогда не было матери” – и в 15, и в 30, и в 40 лет.

Тут наверняка скажут – “да что волноваться, так ведь и раньше бывало – например, мать умирала при родах, и отец один воспитывал ребенка”. Вроде да – но там-то была трагедия, причем от отца никак не зависящая. А тут – сознательное ЛИШЕНИЕ. Формально такие роды – с точки зрения ребенка – больше похожи не на “умерла при родах”, а “убили при родах”. Мать убили, а ребенка оставили. Фашизм какой-то. Причем – кто убил? Отец.

Сдается мне, что все эти “суррогатные материнства” – какое-то слишком наглое и слишком грубое вторжение в ОЧЕНЬ интимную сферу, всех последствий которого мы просто не можем сейчас охватить. И очень логично было бы думать, что если кто-то – мужчина или женщина – не в состоянии родить естественным путем, то, скорее всего, им просто И НЕ НАДО этого делать. ТО есть – несут они в себе какой-то дефект, который нежелательно передавать дальше по цепочке эволюции. Неудачный у них генотип, и ему надо бы прерваться и больше не смешить мать-природу.

Но – тут железное возражение: ведь г-н Володин или Миронов, если захочет, МОЖЕТ заказать себе ребенка? Теперь – может. А значит, и закажет. Это железный закон – закон Паркинсона, который управляет ВСЕМ. Формулировку все знают из юморесок и популярных книг:

“Если неприятность может произойти – она обязательно произойдет”.

Ящик Пандоры не закрыть. А хочется…