 

В Канаде разбился вертолет, из которого наблюдали за белыми медведями

27.04.2021, 7:36, Новости дня
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Вертолет принадлежал частной компании Great Slave Helicopters и использовался для наблюдения за популяцией белых медведей.

По данным владельца вертолета, на его борту находились два члена экипажа и один биолог, специализировавшийся на дикой природе. Никто из них не выжил.

Обломки разбившегося аппарата обнаружили с помощью самолета, поиски начали после того, как связь с вертолетом пропала.

Причины крушения официально не названы, идет расследование.

Контекст:Eurocopter AS350-B2 – шестиместный французский многоцелевой вертолет. Дальность его полета – до 660 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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