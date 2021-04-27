В Канаде разбился вертолет, из которого наблюдали за белыми медведями
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Вертолет принадлежал частной компании Great Slave Helicopters и использовался для наблюдения за популяцией белых медведей.
По данным владельца вертолета, на его борту находились два члена экипажа и один биолог, специализировавшийся на дикой природе. Никто из них не выжил.
Обломки разбившегося аппарата обнаружили с помощью самолета, поиски начали после того, как связь с вертолетом пропала.
Причины крушения официально не названы, идет расследование.
Контекст:Eurocopter AS350-B2 – шестиместный французский многоцелевой вертолет. Дальность его полета – до 660 км.
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