Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным

Лидер Украины уже начал готовиться к возможной встрече с Путиным. Он дал поручения своей администрации связаться с российской стороной и обсудить детали предстоящего мероприятия.

Владимир Зеленский рассчитывает, что коллеги смогут согласовать установление режима тишины в Донбассе на Пасху. Также Зеленский надеется обговорить тему русского языка и некоторые религиозные вопросы, сообщает телеканал “360”.

При этом в Москве пока не говорят о деталях возможной встречи. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, никакой информации на эту тему пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский готов где угодно встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он хочет отменить или пересмотреть ранее принятые Минские соглашения. Также Зеленский хотел бы ускорить переговоры по поводу обострения ситуации в Донбассе. Он считает, что участниками переговоров могут быть Великобритания, США и Канада.