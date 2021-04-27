Лукашенко о желании своих соперников разделить Белоруссию: Не получится

Белорусский лидер почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля – 35-летие страшного события. Александр Лукашенко высказался в адрес своих противников.

Президент республики отметил, что конкуренты хотят разделить Белоруссию республику, но их планам не суждено сбыться. По словам

политика, в начале его руководства страной говорилось о создании Полесской

народной республики и разъединении Белоруссии, передает RT.

“Не получится”, – бескомпромиссно констатировал Александр Лукашенко. Он заверил, что свою страну граждане никому не отдадут. Недавно белорусский лидер поведал о желании врагов, жаждущих переворота, сдать республику. Президент отчитался о поимке людей, планировавших покушение на него и его наследников.

Напомним, 22 апреля Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Позже президент Белоруссии рассказал, что они с коллегой говорили на злободневные темы. В их числе – нефть, газ и кооперация. Обсуждалось на встрече и сближение двух стран.