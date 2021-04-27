 

В Турции объявили полный локдаун

27.04.2021, 5:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.

По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.

«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о своей замене

27.10 / Папа римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

04.03 / Группа “НеАнгелы” прекратила свое существование

23.12 / Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

22.07 / Зеленский рассказал, почему выполнил требование захватившего заложников

25.01 / Послы G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

23.10 / Захарова заявила об открытой цензуре Twitter и Facebook

03.01 / Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России

27.10 / Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика