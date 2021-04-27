 

Глава ЛНР Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом: Ждем решения его кураторов

27.04.2021, 5:44, Разное
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Недавно российский главнокомандующий Владимир Путин заявил, что в Незалежной должны наладить диалог с ДНР и ЛНР, если Киев стремится к миру в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский всячески отказывается говорить с первыми лицами непризнанных республик.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объяснил, с чем связано отсутствие желания у Киева предпринимать решительные действия для установления мира на проблемной территории. Он убежден, что Зеленский не только не хочет прекращения войны, но и попросту не готов вести “настоящий мужской разговор”.

Пасечник отметил, что конфликт длится с 2014 года. За это время в Незалежной так и не начали выполнять минские соглашения.

Глава ЛНР выразил мнение, что Зеленский в данном вопросе не принимает самостоятельных решений. Эксперт считает, что воля украинского президента здесь не играет особой роли, поскольку за ним стоят кураторы. В этом случае стоит ждать решения тех, кто действительно вовлечен в процесс, подчеркнул он.

При этом Пасечник напомнил, что готов к диалогу. Для этого можно использовать любой удобный для Зеленского формат — от разговора по видеосвязи до личной встречи на линии соприкосновения.



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