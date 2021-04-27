 

Ученые: Лекарство от диабета поможет предотвратить внезапную остановку сердца

27.04.2021, 5:38, Разное
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Голландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили свойства ряда лекарств от диабета 2 типа на предмет их воздействия на организм пациентов. Выяснилось, что один из препаратов способствует предотвращению внезапной остановки сердца.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Академический медицинский центр Амстердама (Нидерланды), стал тот факт, что проявление внезапной остановки сердца является причиной каждого пятого летального исхода в промышленно развитых странах. При этом большая часть из подобных трагических инцидентов происходит в то время, когда человек находится дома, и вызвана внезапной сердечной аритмией, в отсутствие оперативной терапии приводящей к смерти за считанные минуты. Для выявления причин упомянутых аритмий исследователями был инициирован профильный проект ESCAPE-NET, целью которого является поиск путей для предотвращения внезапных кризов. Отмечается, что такое заболевание, как диабет, связано с повышенной опасностью остановки сердца, в немалой степени – из-за увеличения присутствия и степени коронарного атеросклероза 5. В исследовании медиков приняли участие пациенты с диагностированным диабетом (219 человек), которые перенесли остановку сердца в период с 2005 по 2011 годы и были включены в реестр Амстердамских реанимационных исследований. Каждого больного специалисты сравнили с пятью пациентами, у которых отсутствовала остановка сердца – всего контрольная группа насчитывала 697 пациентов. Средний возраст исследуемых в обеих группах составил 71 год, а 75 % от общего числа больных были мужчинами.

Часть больных принимали профильные препараты сульфонилмочевины, предназначенные для терапии диабета, в сочетании с аналогичного направления лекарствами метморфина либо без него. Другие же участники исследуемой группы пользовались лишь метморфином. В итоге выяснилось, что прием сульфонилмочевины, так или иначе, был связан со снижением риска остановки сердца вне клиники с отношением шансов OR 0,6 по отношению с монотерапией метморфином. Впрочем, исследователи отметили, что итоги исследования являются лишь предварительными. “Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования, и пациенты с диабетом не должны менять или прекращать прием своих лекарств”, – подытожил один из авторов исследования, доктор Ханно Тан. Материалы научной работы опубликовал Британсикй журнал клинической фармакологии.

Источник: glas.ru



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