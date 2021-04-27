Мнение: Феминизм без трусов



Вместо голой Бейонсе

Мне очень понравилась мысль нашего ведущего феминиста, по совместительству панк-критика Артема Рондарева. Он сделал красивый вираж и в итоге поднялся на небывалую высоту! А начал с банального – с насмешек над певицей Бийонсе, которая выпустила альбом про “сильную современную и независимую женщину”, а сама все песни про независимую женщину поет полуголая, с едва прикрытыми сиськами и в трусиках со стразами. Какая ж ты, – предсказуемо глумится Артем, – сильная независимая женщина, если ты торгуешь своим телом, подставляя его под сладострастные взоры самцов??

Заход понятный. Он, конечно, феминистский, но восходит к совершенно аналогичным проклятиям, который посылал еще советский агитпроп по адресу “якобы прогрессивных западных рокеров”, которые вроде бы “борются с капитализмом”, а сами при этом “выступают расфуфыренные” перед теми же самыми богатеями на роскошных сценах, и буржуи проклятые платят им за билеты огромные деньги!

Одинаковый тип “деконструкции”: если ты против капиталистов – чего услажадаешь их слух своим роком; если ты против мужчин – чего ж трясешь перед ними сиськами?

Но вот далее Артем меня порадовал. Далее он задался вопросом, достойным ведущего теоретика современного феминизма: а как ДОЛЖНА БЫЛА бы та же Бийонсе выступить в своем альбоме, чтобы и за “сильную женщину” отметиться, и не вызвать при этом упреков в готовности продаться миру консьюмеризма, продажности и мужской похоти? То есть сделал как раз то, что невозможно добиться почти ни от кого в этих ваших энторнетах: “критикуя – предлагай!!”

И Артем предложил. Подчеркну – на полном серьезе. Это не юмор и не стеб. Меня он убедил, во всяком случае.

То есть, чтобы соответствовать канонам современного феминизма, Бийонсе вполне могла бы петь все то же самое, но… вообще без трусов! И с полностью голыми, а не едва прикрытыми сиськами!

Если вдуматься – он ведь совершенно прав, конечно. “Сильная женщина” – она ведь как раз не “дразнит”, в разрешенных обществом пределах – она и показывает свою сексуальность “как она есть”. Лишая, так сказать, всех сидящих в зале или перед экранами людей лукавого оправдания – “ну она ведь одета” и “а мы ведь тут только музыку послушать”.

А что? “Не так гу-уупо”, как говорил А.Райкин. Я бы даже сказал – тонко.