Мнение: О возвращении железного Феликса

Пусть и странная, но некоторым образом железная логика в этом есть. Колесо истории сделало свой незримый оборот – и #жизнь вернулась на круги своя. По крайней мере, в очень значимой её части.

А памятник Феликсу Дзержинскому, похоже, не мытьём, так катанием вернётся на Лубянку. Символично, чего уж там…

Как сообщается, Прокуратура Москвы не нашла правовых документов, обосновывающих снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в 1991 г. и его перенос в парк «Музеон». Об этом говорится в соответствующем решении надзорного ведомства, опубликованном на сайте организации «Офицеры России», которая попросила прокуроров проверить законность сноса памятника.

Строго говоря, в ответе прокуратуры указывается, что ведомство не нашло записей и распорядительных правовых актов о демонтаже памятника в Центральном государственном архиве, в архиве Моссовета и в архивном фонде правительства города. При этом подчёркивается, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования» в настоящее время не имеется. Однако «Офицеры России», а вместе с ними и многие граждане, трактуют прокурорский вердикт как признание именно незаконности сноса монументальной статуи. Исходя из этого, следующие шаги понятны и очевидны – восстановление «законности».

Что ж, 30 лет назад самостийный демонтаж памятника «железному Феликсу», основателю карательной машины ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, стал ярким символом победы свободы и демократии над коммунистической диктатурой. Логично, что в рамках возрождения #СССР 2.0 восстановление главного талисмана репрессивной системы становится первостепенной задачей. Которую уместно решать любыми средствами.

Наелись свободы уже, да? Чечевичная пайка важнее?

А вы за или против возвращения памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянскую площадь?

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