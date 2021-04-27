На Украине решили резко поднять цены на газ

На Украине с 1 мая всех бытовых потребителей газа переведут на годовые тарифы, для некоторых семей плата вырастет почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей), сообщают украинские СМИ.

«Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рубля) за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 гривен (21,4 рубля) до 13,5 (36,3 рубля)», – пишет «Обозреватель».

Как пишет издание, зимой некоторым семьям при наличии газового отопления придется платить почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей) в месяц больше.

С ноября на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.