США упрекнули Индию в ограничении свободы слова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала решение властей Индии заблокировать в соцсетях сообщения с критикой.

Власти Индии приняли решение о блокировке сообщений в Twitter, Facebook, Instagram, содержащих критику в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране. Псаки заявила, что «это, разумеется, не соответствовало бы» американскому «взгляду на свободу слова в мире».

В соответствии с введенными в конце февраля правилами соцсети в Индии обязаны в течение суток удалять нежелательный контент и каждый месяц предоставлять регулирующим органам отчеты о своей деятельности, передает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.