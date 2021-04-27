 

США упрекнули Индию в ограничении свободы слова

27.04.2021, 4:58, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала решение властей Индии заблокировать в соцсетях сообщения с критикой.

Власти Индии приняли решение о блокировке сообщений в Twitter, Facebook,  Instagram, содержащих критику в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране. Псаки заявила, что «это, разумеется, не соответствовало бы» американскому «взгляду на свободу слова в мире».

В соответствии с введенными в конце февраля правилами соцсети в Индии обязаны в течение суток удалять нежелательный контент и каждый месяц предоставлять регулирующим органам отчеты о своей деятельности, передает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. 



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