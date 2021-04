Подборка “Дипломатическая”

Romania kicks out Russian embassy official

Румыния выслала сотрудника посольства России

Румыния стала последней страной, которая выдворила российских дипломатических чиновников со своей территории в знак солидарности с Чешской Республикой в ​​ее споре с Москвой.

26.04.2021 Author Alex Berry

Румынские власти объявили заместителя военного атташе российского посольства Алексея Гричаева персоной нон грата, сообщил местному агентству Agerpress представитель МИД.

Об этом решении министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску проинформировал посла России в Бухаресте на встрече в понедельник.

Как сообщает AFP, шаг по выдворению российского чиновника был предпринят в знак солидарности с Чехией, которая конфликтует с Москвой.

МИД обосновал свое решение о высылке Гришаева из страны в заявлении для Агерпресс, в котором говорилось, что «его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года».

Испорченные отношения РФ с Восточной Европой

Решение в Бухаресте последовало за эскалацией дипломатического скандала по поводу предполагаемой роли российских шпионов в смертоносном взрыве на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Это худший спор между Москвой и Прагой за последние десятилетия.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек заявил, что Москва должна будет до конца мая отозвать 63 сотрудника посольства, что, по его словам, было направлено на приведение численности персонала в соответствие с численностью сотрудников посольства Чехии в России.

Союзники по НАТО Словакия, Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов – всего семь – после того, как министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек попросил о солидарности со стороны европейских соседей его страны.

Russia expels Italian diplomat in tit-for-tat move

В качестве “зеркального ответа” РФ высылает итальянского дипломата

26.04.2021

В понедельник Москва объявила, что высылает итальянского дипломата в ответ на «недружественное» удаление двух российских официальных лиц из Италии в марте по обвинениям в шпионаже.

Министерство иностранных дел заявило, что вызвало посла Италии и что ему сообщили, что РФ «объявляет персоной нон-грата» военно-морского атташе Рима в Москве, у которого будет 24 часа, чтобы покинуть страну.

Италия осудила решение РФ как «необоснованное и несправедливое».

Министерство иностранных дел выразило «глубокое сожаление», заявив: «Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно является ответом на законные меры, принятые итальянскими властями в защиту собственной безопасности».

Iran’s top diplomat, in leaked recording, offers blunt comments about Russia, Soleimani

Главный дипломат Ирана, в просочившейся записи, дает жесткие комментарии о России и Сулеймани

Слова Мохаммада Джавада Зарифа могут повлиять на переговоры по ядерной сделке

Fox News 26.04.2021

В сеть просочилась запись, в которой министр иностранных дел Ирана резко оценивает дипломатию и ограниченность властей Исламской Республики, что дает редкую возможность заглянуть внутрь теократии страны.

Публикация комментариев Мохаммада Джавада Зарифа вызвала бурю в Иране, где официальные лица внимательно следят за своими словами в жесткой политической обстановке, куда входит мощный военизированный Корпус стражей исламской революции, контролируемый, в конечном итоге, верховным лидером страны. Зарифа также предложили в качестве возможного кандидата на президентских выборах в Иране 18 июня.

Помимо Ирана, комментарии Зарифа могут также повлиять на переговоры в Вене, нацеленные на то, чтобы Тегеран и США смогли прийти к согласию с ядерной сделкой Ирана 2015 года с мировыми державами. Во время переговоров уже была проведена диверсия на ядерном объекте Ирана в Натанзе, где Тегеран начал обогащение небольшого количества урана до чистоты 60%, что приближает его к уровню обогащения оружейного качества.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступает на пресс-конференции в Тегеране, Иран, в августе 2019 года (AP)

После того, как утечка стала достоянием общественности, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатиб-заде не стал оспаривать подлинность записи. В понедельник он сказал журналистам, что запись представляет собой лишь часть семичасового интервью, которое Зариф дал известному экономисту, и которое должно было быть сохранено для потомков аналитическим центром, связанным с президентством Ирана.

Хатиб-заде назвал выпуск записи «незаконным» и назвал ее «выборочно» отредактированной, при этом он и другие не высказали мнения о том, как она стала достоянием общественности. Зариф, посетивший Ирак в понедельник после поездки в Катар, после краткого заявления в Багдаде не ответил на вопросы журналистов.

Отрывки из просочившегося интервью сначала транслировались ночью на лондонском спутниковом новостном канале Iran International на фарси, большей частью акций которого когда-то владел житель Саудовской Аравии. В прошлом Тегеран критиковал Iran International за то, что на нем транслировалось выступление представителя боевиков, который высоко оценил нападение боевиков на военный парад в Ахвазе в 2018 году, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, включая ребенка. Позже британские регуляторы отклонили жалобу Ирана по поводу этого выступления.

В понедельник, Iran International поделилась файлом с чуть более чем трехчасовым интервью с корреспондентом Associated Press, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах.

В интервью Зариф описывает Россию как желающую сорвать ядерную сделку, вопрос, по-видимому, настолько деликатный, что он предупреждает интервьюера: «Вы определенно никогда не сможете выпустить эту часть». У РФ были холодные отношения с тогдашним президентом Бараком Обамой, администрация которого заключила сделку с президентом Ирана Хасаном Рухани. У РФ и Ирана иногда возникают напряженные моменты в отношениях, несмотря на то, что они являются союзниками на поле боя в Сирии.

«Если бы Иран не стал приоритетом г-на (Дональда) Трампа, то его приоритетом стали бы Китай и Россия», – сказал Зариф. «Если, из-за враждебности с Западом мы всегда нуждаемся в РФ и Китае, им не нужно ни с кем конкурировать, и они всегда могут получить от нас максимальную выгоду».

И Китай, и РФ были активными сторонниками возвращения к ядерной сделке. Их миссии в Вене не ответили на запрос о комментариях в понедельник.

Записи также включают слова Зарифа, который критикует сепаратистские отношения генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с Россией. В результате удара американского беспилотника в 2020 году Сулеймани был убит в Багдаде, что, в то время, поставило США и Иран на грань войны. Похоронные процессии Сулеймани в Иране вывели на улицы миллионы людей.

“Для битвы, я пожертвовал дипломатией больше, чем та цена, которую (те кто на) поле битвы (во главе с Солеймани)… заплатили и пожертвовали ради дипломатии “, – сказал Зариф. Он добавил, что Иран отказался от большей части того, чего он «мог бы добиться от ядерной сделки» ради прогресса на поле битвы.

Он добавил, что Сулеймани отказался прекратить использование национального перевозчика Iran Air для сирийских операций, несмотря на возражения Зарифа. США наложили санкции на компанию Iran Air, что усугубило затяжной кризис, из-за которого ей пришлось летать на старых самолетах, которым часто не хватало деталей для ремонта.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, который продвигал кампанию давления администрации Трампа на Иран, позже отозвался на эту историю о просочившихся записях в Twitter. Он назвал это «изысканным ударом», который «оказал огромное влияние на Иран и Ближний Восток».

«Можете не сомневаться, уж поверьте моему слову», – написал Помпео, комментируя слова Зарифа.

US’ Russia sanctions noted, but it won’t work on Beijing: Chinese observers

Санкции США против РФ отмечены и приняты во внимание, но они не сработают против Пекина

Ученые считают, что финансовые меры против Москвы могут нанести вред российской экономике, но будут контрпродуктивными в случае их применения против Пекина.

Несмотря на соперничество, торговля между США и Китаем означает, что финансовые санкции «также нанесут ущерб Вашингтону».

Amber Wang in Beijing Published: 25 Apr, 2021

Вашингтон нацелился на Россию с помощью финансовых санкций и изгнания нескольких ее дипломатов. Фото: AFP

Китай приведен в боевую готовность последними санкциями наложенными США на Россию, он достаточно хорошо оснащен, чтобы противостоять экономическим мерам, если они будут применены против Пекина, считают китайские наблюдатели.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о ряде санкций, в том числе о запрете банкам и институциональным инвесторам США покупать на аукционах государственные рублевые облигации.

Десять российских дипломатов, большинство из которых были идентифицированы как сотрудники разведки, были высланы из посольства РФ в Вашингтоне, в ближайшие дни за ними последуют российские дипломаты аккредитованные в Чешской Республике, Польша, Украина и Болгария также высылают российских дипломатов.

Некоторые китайские наблюдатели заявили, что эти меры напоминают им о давлении, которому Китай подвергается со стороны США.

«Это еще один случай, когда Соединенные Штаты собрали своих союзников для подавления России, ситуация аналогична той, с которой столкнулся Китай, включая присоединение Польши к США, чтобы наложить ограничения на [китайского производителя телекоммуникационных услуг] Huawei», – сказал Ли Цзигуо, старший научный сотрудник Китайского института международных исследований.

США и их союзники уже наложили серию санкций на Китай за предполагаемые нарушения прав человека в Синьцзяне и за его действия в Гонконге, при этом в Вашингтоне все чаще звучат призывы к администрации Байдена ужесточить технологические ограничения для Китая. Европейский союз, Великобритания и Канада также в прошлом месяце ввели санкции против Китая из-за Синьцзяна.

США и их союзники, осаждающие Россию, преподали Пекину урок, что Китай «должен продолжать наращивать свою национальную мощь и ослаблять способность США оказывать на него давление с позиции силы», – заявили государственные СМИ.

Китайский националистический таблоид Global Times написал в редакционной статье, что примечательно то, что страны, включая Чехию и Польшу, которые когда-то были членами Варшавского договора или входили в состав Советского Союза, теперь часто оказываются на переднем крае, отвечая на призыв США противостоять России.

В статье говорилось, что Китай должен сохранять ясную голову в отношении того, что он считает попытками США изобразить стратегическое соперничество между США и Китаем как битву между «демократиями и автократией».

Санкции в отношении РФ были введены через два дня после того как президент США Джо Байден звонил российскому коллеге Владимир Путин и предложил встретиться и найти области, в которых две страны могут работать вместе.

«[Введение санкций] означает, что в нынешней ситуации Соединенным Штатам и РФ трудно заключить долгосрочные и предсказуемые стратегические договоренности в двусторонних отношениях», – сказал Ву Дахуи, профессор международных исследований в Университете Цинхуа, добавив, что санкции и высылки напомнили людям о холодной войне.

Наблюдатели говорят, что финансовые санкции были вариантом действий США против Китая, но потери могут перевесить прибыль.

«Я не думаю, что аналогичные меры экономического подавления США могут быть эффективными против Китая», – сказал Ли, сославшись на больший объем торговли между странами по сравнению с торговлей между США и Россией. «Финансовые санкции могут нанести ущерб России, но это не так в отношении Китая».

Чэн Ицзюнь, эксперт по РФ из Китайской академии социальных наук, сказал, что Китай должен иметь все необходимое чтобы амортизировать любые финансовые меры принятые Соединенными Штатами против него.

«Если США введут новые санкции, это также нанесет ущерб им самим», – сказал Ченг. «У двух стран гораздо более тесные экономические связи [чем у США и России]».

Несмотря на конфронтацию между США и Китаем, экономические связи остаются глубокими и тесными. По данным Управления торгового представителя США, Китай является третьим по величине партнером США по торговле товарами, объем двусторонней торговли в 2019 году составил 558 миллиардов долларов США. Китай является крупнейшим поставщиком импортных товаров в США.

Для сравнения: объем торговли товарами и услугами США с Россией в 2019 году оценивается в 35 миллиардов долларов США.