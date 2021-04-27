Мнение: О возмутительном поклёпе на Россию

#Россия, священная наша держава ©, в окружении врагов и обилии санкций сильна, как никогда! Только либералы и завистники могут в этом сомневаться. А их, этих двурушников, ой как много – почему-то. Не только сомневаются, но и клевещут, понимаете ли…

Но мы, россияне, от этого только крепчаем. Ведь верно?

Намедни самый засекреченный из всех секретных британцев, директор Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как Ми-6, Ричард Мур, выдал в эфир возмутительную клевету на великую Россию и не менее великого её Национального Лидера™. Он позволил себе неслыханную дерзость назвать нашу прекрасную, могучую, никем не победимую страну «объективно ослабевающей в экономическом и демографическом плане».

Ну как такое с языка у него слетело-то!

Все 146 миллионов россиян на все 146% знают, что российская экономика несокрушимо идёт по пути к полному процветанию. Что все дворы заставлены иномарками, магазинные полки ломятся от товарного изобилия, а граждане, уже и не зная, куда пристроить избыток денег, скупают и скупают #недвижимость как единственно надёжный актив.

Все знают, что наши «Авангарды» и «Калибры» неумолимы, наши «Арматы» непобедимы, все 6 или даже все 12, а наша армия в едином строю готовится снова явить свою мощь на очередном всероссийском параде. Наши враги трепещут, наши соседи дрожат, наши партнёры заискивают – и вообще…

Россия всё сильнеет и сильнеет под мудрым водительством всенародно любимого президента, устремлённого в 2036 год. Это вот #Америка – чахнет от печатного станка, и вообще, вы её госдолг видели? © Неспроста дряхлеющий Джо Байден уже 100500 раз прогнулся перед нашим моложавым и обожаемым – и даже «адские #санкции» вводить побоялся, ввёл только демонстративные. Но они всё равно нам на пользу.

Ну и почему же эти британцы клевещут? Завидуют? Боятся? И то, и другое сразу?

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