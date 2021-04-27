 

Мнение: Всё менее однозначно

27.04.2021, 4:10, Разное
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Эрдоган объявил о полном локдауне с 29 апреля. Что вызвало крайне негативную реакцию в Турции. В Великобритании, напротив, разгорается скандал из-за якобы сказанных премьером Джонсоном слов, что он лучше увидит десятки тысяч трупов, чем введет еще один карантинный период (опасения в Великобритании вызывает вспышка заболеваемости в Индии, которая связана с Великобританией членством в Содружестве наций).

В общем-то, уже понятно, что с каждой новой итерацией решения о локдаунах будут приниматься все сложнее и менее однозначно. По всей видимости, и власти, и население стран мира постепенно свыкается с мыслью, что коронавирус — это не на время, а навсегда, а потому прежняя стратегия, ориентированная на победу, провалилась. Теперь придется жить в мире, где одним риском стало больше. В любом случае продолжать бороться, как раньше, становится бессмысленно. Обещанная победа не наступает, а карантинные меры не только не работают, но и усугубляют хаос.

Провал стратегии борьбы уже привел к тому, что начинаются объяснения: дескать, карантин — это вообще не про борьбу с ковидом, а помощь здравоохранению, чтобы оно не захлебнулось в потоке больных. Странное объяснение, по правде говоря. Ну, год-два так можно будет «попомогать», а дальше? Если причина катастрофы в том, что во многих странах (включая и развитые) был сделан упор на «оптимизацию» здравоохранения, которая и привела к его деградации, то логика подсказывает, что необходимо возвращать обратно ту систему здравоохранения, которая была до «оптимизаций» и восстанавливать разрушенное. Но на это нужны ресурсы, причем колоссальные. Вместо этого все ресурсы брошены на вакцинацию, которая во-первых, весьма сомнительна по защите, а во-вторых, является борьбой не с причиной проблемы, а с ее последствиями. Что заведомо неэффективно.

Безусловно, здесь речь идет о Клондайке для Биг Фармы, новых технологиях управления террором — но всё это конечно. Сопротивление населения практически во всех странах нарастает. Карантинные бунты идут нон-стопом уже практически на всех континентах. А значит, скоро наступит время, когда придется признавать провал нынешней стратегии и пытаться вырабатывать новую. И ничего тут поделать нельзя.

Источник: Эль Мюрид



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