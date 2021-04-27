Эксперт: США на РФ тестируют санкции против Китая

Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

«Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на РФ для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это РФ и Китай», – цитирует его РИА «Новости».

Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении РФ вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере».

Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении РФ и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.

В марте посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

На прошлой неделе МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции РФ решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан РФ и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.