Россия повторила рекорд безаварийных космических пусков 30-летней давности

За два с половиной года РФ провела 58 подряд безаварийных космических пусков, сообщают информационные агентства.

Россия повторила рекорд, установленный всего раз в истории современной российской космонавтики в 1992–1993 годах. В понедельник состоялся 58-й подряд успешный запуск. Безаварийная серия началась после пуска 2018 года, когда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не смогли с первого раза попасть на МКС, но благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

С тех пор у РФ было 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 – с Плесецка, пять – с Восточного и семь – с космодрома Куру во Французской Гвиане. За это время случилось восемь аварий при запусках ракет в Китае, по три – в Иране и США, две – во Франции и одна авария произошла в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

26 апреля ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Все 36 спутников OneWeb были выведены на орбиту.

В 2018 году во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Овчинин и Хейг были повторно отправлены на МКС в марте 2019 года.