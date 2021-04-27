 

Россия повторила рекорд безаварийных космических пусков 30-летней давности

27.04.2021, 4:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За два с половиной года РФ провела 58 подряд безаварийных космических пусков, сообщают информационные агентства.

Россия повторила рекорд, установленный всего раз в истории современной российской космонавтики в 1992–1993 годах. В понедельник состоялся 58-й подряд успешный запуск. Безаварийная серия началась после пуска 2018 года, когда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не смогли с первого раза попасть на МКС, но благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

С тех пор у РФ было 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 – с Плесецка, пять – с Восточного и семь – с космодрома Куру во Французской Гвиане. За это время случилось восемь аварий при запусках ракет в Китае, по три – в Иране и США, две – во Франции и одна авария произошла в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

26 апреля ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Все 36 спутников OneWeb были выведены на орбиту.

В 2018 году во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Овчинин и Хейг были повторно отправлены на МКС в марте 2019 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Лукашенко с автоматом Калашниковым: гротескная самопародия или реальная угроза? 

23.10 / Суд смягчил российскому актеру Ефремову приговор за ДТП со смертельным исходом

10.08 / ЕС призвал Минск немедленно освободить всех арестованных

03.11 / Глава МВД Австрии опроверг задержание предполагаемых террористов

19.02 / НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке

19.03 / Описан механизм возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca

23.12 / Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц

21.04 / В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield – Минздрав

29.08 / Арестован гендиректор «Мособлэнерго» Брижань

30.09 / Трамп заявил, что Burisma платила Хантеру Байдену $183 тыс. в месяц, его отец отрицает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика