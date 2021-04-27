 

Дочь Заворотнюк рассказала о помощи психолога и использовании «препаратов»

27.04.2021, 4:04, Новости дня
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Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщила, что поддерживать эмоциональное состояние ей «помогают психолог, препараты».

Во время общения с подписчиками в Instagram она рассказала, что иногда «позволяет себе плакать», от этого «тоже становится немного легче». Она призналась, что «далеко не тот человек, который может дать такой совет, который бы помог, если очень тяжело». «Надеюсь, что скоро я справлюсь», – приводит ее слова ТВЦ.



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