Мнение: Благодарности!!

Завершился очередной (а можно сказать, что и первый!) этап сбора средств – уже не просто на «развитие блога» (черт его знает на самом деле, что это значит), но на моё выдвижение в ГосДуму. Безусловная авантюра! Только сегодня пообщался с коллегами – получил инсайд, что вроде бы (!) небезызвестный «профессор Соловей» со своим походом в ГД пролетает: он уже совсем было собрался выдвигаться в Костроме (счел, что через провинцию пробиваться будет легче) – но люди, которые обещали его поддерживать, свои слова, как водится, забрали назад, и он вот-вот объявит об отказе от выдвижения.

То есть давят на всех, складывается впечатление, что власти реально собрались допустить на выборы только и исключительно «своих» (что неудивительно и даже разумно при реальном рейтинге «Единой России» в районе 20-25%). Но я сдаваться не собираюсь; в конце концов, в отличие от профессора Соловья (при всем к нему уважении), у меня за плечами несколько десятков кампаний (у него будет, если будет, первая). Да и люди, которые меня поддерживают, может, не так богаты, но намного надежнее: это вы, дорогие друзья – мои читатели!

Теперь о сборах. Надо сказать, получилось неплохо – намного лучше, чем раньше: удалось собрать в этот раз почти 80 тысяч рублей (точнее – 79970 р.) Но я не зря несколько надоедал вам призывами аж три дня подряд и говорил, что надо еще. Дело в том, что по моим расчетам, на всю жуткую церемонию «сбор подписей» нам понадобится минимум 500 тыс. рублей. Сколько бы ни нашлось энтузиастов – все равно придется использовать какое-то количество платных сборщиков, плюс какой-то штаб с проверяющими, плюс хотя бы два юриста для проверки.

Точнее, так: в принципе, вам скажет любой человек, что на сбор подписей даже смешно выходить, не имея хотя бы 3 млн. свободных денег (и я бы сам так ответил, если бы меня спросили как консультанта). Это так, но я, учитывая самого себя как кандидата, сформулировал бы мягче: хотя какие-то шансы появляются, начиная от суммы в 0,5 млн. руб., если меньше – вариантов никаких.

На фоне ТАКОЙ суммы, однако, и 80 тыс. смотрятся довольно бледно, согласитесь. Тем более, что мы и ее достигли практически «на зубах», под оглушающий вой и улюлюканье моих здешних «доброжелателей». Однако – у нас еще остается время примерно до середины июня, и мне нравится пока одно – динамика: от «обычных» 20-30 тыс. к 80 – это хороший скачок. Шансы остаются!

БЛАГОДАРНОСТИ

Ольга Юрьевна Ф.

Сергей Николаевич С.

Дмитрий Александрович Ф.

Михаил Владиславович К.

Николай Семенович К.

Валентин Альбертович М.

Елена Александровна С.

Елена Максимовна К.

Денис Александрович М.

Виталий Витальевич К.

Марина Ивановна Р.

Олег Константинович Е.

Олег Николаевич Б.

Владимир Николаевич П.

Александр М.

Любовь Алексеевна Л.

Анна Федоровна Ч.

Алексей Иванович Д.

Дмитрий Иванович Ш.

Данила Сергеевич И.

Андрей Владимирович М.

Денис М.

Дмитрий Г.

Oleksiy L.

Oleg M.

Alexey L.

Sonia T.

Татьяна Александровна М.

Екатерина Ивановна В.

Станислав Викторович Д.

И еще десяток, чьи имена я так и не смог идентифицировать!

Всем спасибо от всей души, друзья!

На всякий случай, учитывая то, что время поджимает: если кто-то сможет еще внести лепту, не дожидаясь нового сбора – это будет замечательно.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik