 

Мнение: Неизвестные риски

27.04.2021, 3:16, Разное
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В ходе исследований в Азовском море было установлено, что под его дном есть пресная вода. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передает «КрымИнформ». «Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — сказал Аксенов. По его словам, в июне станут известны результаты исследований, которые определят качество этой воды.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в апреле должно начаться бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым. Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков сообщал, что на территории полуострова было уже пробурено больше 26 скважин.

Безусловно, это вдохновляющая информация. Потребовалось всего семь лет, чтобы власть сообразила: надо бы что-то делать с водоснабжением Крыма.

Однако здесь возникает вполне резонный вопрос: даже если под дном Азовского моря и есть вода, даже если она пригодна для питья, даже если возможны технические решения по доставке этой воды на полуостров, то каковы последствия такого изъятия?

Вопрос непраздный, так как решено вторгаться в существующие природные балансы, которые совершенно не изучены. Буквально навскидку можно озвучить риски, которые просто напрашиваются — проседание участков дна моря с последующим прорывом в возникающие пустоты морской воды, конечность самих запасов пресной воды (на сколько лет потребления ее хватит без ухудшения качества и что делать потом?)

По всей видимости, ответов на эти вопросы нет, так как к исследованиям толком и не приступали: решение о заборе воды есть, а качество ее только будет исследоваться и проверяться. В таких условиях говорить о моделировании процесса забора воды и возникающих дисбалансах явно не приходится. А это значит (и вероятность такого развития событий обычно крайне высока), что возникнет какой-либо неблагоприятный фактор, который был попросту не учтен из-за слабой проработки, который не только обнулит весь проект, но создаст дополнительные сложности. И хорошо, если не фатальные.

Но деваться особо тоже некуда. Все возможные проекты водоснабжения для Крыма не работают. Либо по природным причинам, либо по причинам дичайшей деградации российской промышленности, не способной создать технические решения, менее рискованные для всего региона. Поэтому и приходится идти на отчаянные меры, делая вид, что всё идёт по плану. Добыча воды из-под дна Азовского моря в нынешних обстоятельствах — это, безусловно, авантюра, причем крайне опасная. Опасная хотя бы тем, что никто толком не может сказать о степени этой опасности.

Говорить же о том, что стало причиной происходящего, бессмысленно. Присоединение Крыма в 14 году позволило Путину выйти на митинг и скромно сообщить, что Крым вернулся в родную гавань, чем вызвал бешеный восторг толпы. На этом положительные моменты в целом исчерпаны. Начались отрицательные. И никак не могут закончиться.

Русские цари оказались куда как умнее нынешнего гения. И советские генсеки, в общем-то, понимали проблемы куда как более системно, чем он. А потому проблема Крыма решалась медленно, аккуратно, с изучением всех последствий и не один год. И все для того, чтобы пришел какой-то завклубом и навалил огромную неразгребаемую кучу проблем.

Источник: Эль Мюрид



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