 

Писателя и обозревателя «Новой» Дмитрия Быкова вызвали в полицию

27.04.2021, 3:12, Разное
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…для составления протокола из-за участия в акции 21 апреля.

Писателя и обозревателя «Новой газеты» Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления протокола из-за участия в протестной акции в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля. Об этом «Новой» сказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, протокол будут составлять завтра в 11 утра в отделе МВД по району Раменки. Прянишников предположил, что речь будет идти об участии в митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а не о призывах к участию в акции. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательных работ.

«Других подробностей сотрудники полиции не передавали, вручили повестку и все», — добавил Прянишников.

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21 апреля в российских городах прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального, который отбывает срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 в Покрове. В Москве акция прошла без грубых задержаний и столкновений.

Утром 26 апреля силовики в Москве задержали четырех участников «Гражданского общества» — Игоря Ефремова, Тихона Перхулова, Кариту Хидэтоси и Елизавету Лошак — из-за из-за акции в поддержку председателя движения, либертарианца Михаила Светова.

В минувшие выходные силовики провели серию задержаний и обысков. В частности, полиция пришла домой к Светову, задержала активиста Сергея Бойко, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, менеджера сети штабов Навального Анну Самкову, гастроэнтеролога Алексея Головенко, руководителя программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал»* Сергея Давидиса, экс-сотрудницу штаба Навального Ксению Пахомову и экс-фигуранта дела о протестах в Москве летом 2019 года Влада Барабанова.

На некоторых из активистов составили административные протоколы по «митинговым» статьям (в основном — ст. 20.2 КоАП).

Софья Кругликова

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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