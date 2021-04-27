Степанов уточнил, кто в Украине получит прививку от COVID-19 Pfizer/BioNTech

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко, ссылаясь на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), спросил у Степанова, кто среди украинцев значится в категории “другие”, которые составляют около 70% от тех, кто вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech. В то же время, отметил Гончаренко, в категории 80+ американскую прививку получил один человек, и “еще несколько сотен медиков”.

“Кто эти “другие”? Сообщите нам пожалуйста, к кому доходит именно американская вакцина, почему они у вас в первой очереди?”, – подчеркнул нардеп.

Глава Минздрава опроверг информацию якобы вакцина Pfizer/BioNTech в Украине распределяется не по назначению.

“Вакциной (Pfizer/BioNTech. – “ГОРДОН”) у нас вакцинируются…все специализированные заведения, психоневрологические интернаты, дома престарелых и другие специализированные заведения медназначения. В них вакцинируют людей, которые там пребывают, в том числе за медицинскими показаниями, медработники или соцработники. Также Pfizer/BioNTech вакцинируются работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, – отметил Степанов.

По его словам, большая часть лиц из категории “другие”, которые получили препарат – это люди, “которые пребывают в спецзаведениях”, уточнил Степанов.

“Ни одной вакцинации “других” лиц, которые не предусмотрены нашим планом вакцинации, в Украине не проводилось”, – добавил глава Минздрава.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали 528 тыс. прививок от коронавируса (около 1 тыс. за последние сутки). По данным системы мониторинга вакцинации СНБО, 25 апреля введено 522 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, всего – 24 тыс.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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