 

Ликвидатор аварии на ЧАЭС оценил фильм «Чернобыль»

27.04.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фильмы и сериалы о катастрофе, произошедшей на Чернобыльской АЭС, имеют много нестыковок, многие сцены неправдивы и надуманы, рассказал председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга, ликвидатор и военный врач Василий Найда.

К 35-летию катастрофы режиссер Данила Козловский представил свой фильм «Чернобыль», Найда нашел в нем много неточностей. «Там много есть неправды и много надуманно. Особенно эвакуация нечетко обозначена была. В городе Припять, где 50 тысяч человек проживало, действительно произошла эвакуация массовая. 27 числа в течение 2,5 часа это количество людей эвакуировали на 1100 автобусах, которые выделила Киевская область, и двух поездах. Как-то сумбурно все (было в фильме – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал он ФАН.

Так, по словам ликвидатора, в фильме показана паника, в действительности эвакуация проходила быстро. Что касается американского сериала про Чернобль, то в нем, по мнению Найды, русские показаны стереотипно.

«Привыкли смотреть на нас якобы [мы] русские пьяницы. И как там [в сериале] распивают водку, а там был сухой закон. Да, водители, которых призывали в армию, втихаря привозили самогонку, а там [в сериале] сплошную пьянку организовали. Показаны голышом шахтеры – это тоже неправда. Шахтеры работали, но такого не было», – добавил ликвидатор.

Ранее сообщалось, что фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского со сборами 166,8 млн рублей за выходные возглавил прокат в РФ и СНГ. В центре сюжета фильма «Чернобыль»: трогательная история любви, которая разворачивается на фоне трагедии – крупнейшей в истории человечества аварии на атомной электростанции. Съемки картины по сценарию Алексея Казакова и Елены Ивановой проходили на недостроенном 5-м энергоблоке Курской АЭС, идентичном Чернобыльской станции. В съемках приняли участие работники действующей атомной станции и жители города. Главную женскую роль – Ольги, жены пожарного Алексея – исполнила Оксана Акиньшина.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Юристы Трампа обещали продолжить борьбу с мошенничеством на выборах в США

09.02 / Потураев о санкциях против Дубинского: “Он получил большое международное признание на уровне Соединенных Штатов, государства номер один в мире”

22.12 / В начале 2021 года представят недорогой смартфон Moto G Play

15.04 / 57-летний Питт покинул клинику на инвалидной коляске – СМИ

26.08 / В Белом доме задумались об обвинении Китая в геноциде

28.03 / К застрявшему в Суэцком канале контейнеровозу направили два буксира

04.07 / В московской больнице пациента насмерть забили ходунками

04.12 / “Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось” – Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету

23.03 / “Наташенька, думаю, и у тебя есть такие случаи”. Сумская ответила Валевской, распускали ли по отношению к ней руки власть имущие

31.03 / Минкульт Украины презентовал Центр информационной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика