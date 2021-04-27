Ликвидатор аварии на ЧАЭС оценил фильм «Чернобыль»

Фильмы и сериалы о катастрофе, произошедшей на Чернобыльской АЭС, имеют много нестыковок, многие сцены неправдивы и надуманы, рассказал председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга, ликвидатор и военный врач Василий Найда.

К 35-летию катастрофы режиссер Данила Козловский представил свой фильм «Чернобыль», Найда нашел в нем много неточностей. «Там много есть неправды и много надуманно. Особенно эвакуация нечетко обозначена была. В городе Припять, где 50 тысяч человек проживало, действительно произошла эвакуация массовая. 27 числа в течение 2,5 часа это количество людей эвакуировали на 1100 автобусах, которые выделила Киевская область, и двух поездах. Как-то сумбурно все (было в фильме – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал он ФАН.

Так, по словам ликвидатора, в фильме показана паника, в действительности эвакуация проходила быстро. Что касается американского сериала про Чернобль, то в нем, по мнению Найды, русские показаны стереотипно.

«Привыкли смотреть на нас якобы [мы] русские пьяницы. И как там [в сериале] распивают водку, а там был сухой закон. Да, водители, которых призывали в армию, втихаря привозили самогонку, а там [в сериале] сплошную пьянку организовали. Показаны голышом шахтеры – это тоже неправда. Шахтеры работали, но такого не было», – добавил ликвидатор.

Ранее сообщалось, что фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского со сборами 166,8 млн рублей за выходные возглавил прокат в РФ и СНГ. В центре сюжета фильма «Чернобыль»: трогательная история любви, которая разворачивается на фоне трагедии – крупнейшей в истории человечества аварии на атомной электростанции. Съемки картины по сценарию Алексея Казакова и Елены Ивановой проходили на недостроенном 5-м энергоблоке Курской АЭС, идентичном Чернобыльской станции. В съемках приняли участие работники действующей атомной станции и жители города. Главную женскую роль – Ольги, жены пожарного Алексея – исполнила Оксана Акиньшина.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.