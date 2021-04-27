Инспекторы ЕС прибыли в Россию ознакомиться с производством «Спутника V»

В Россию прибыли инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем.

Он сообщил, что прибыли «инспекторы из трех разных стран». Их визит – «часть процесса утверждения», причем включает «не только проверку производства, но и проверку клинических испытаний». В случае одобрения «Спутник V» могут поставить в Швецию уже в июне, идут переговоры о производстве в самой Швеции. Бергстрем уточнил, что «в первые три-шесть месяцев объемы будут поступать из России, а там мощностей не так много», передает ТАСС со ссылкой на SVT.