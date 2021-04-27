Мнение: Путин и Зеленский встретятся?
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Путин пригласил Зеленского в Москву. Из Киева ответили, назвав приглашение странным.
Вот что сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью программе «Свобода слова Савика Шустера». Дословно:
«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение».
Но сегодня информагенства распространили сообщение, что Зеленский поручил главе своего офиса связаться с администрацией президента России для организации очной встречи.
Если это не троллинг друг друга президентами России и Украины, что это такое?
Или встреча действительно готовится? И состоится на нейтральной территории?
Фотографии Путина и Зеленского отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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