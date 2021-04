О дефиците жестких дисков и беспощадной мифологии

Чем грозит миру криптовалюта Chia, которая не нуждается в дорогих вычислениях.

Мир облетело страшное известие: в Китае началась массовая скупка компьютерных дисков (HDD и SSD) ради майнинга «криптовалюты Chia, которая набирает популярность в стране и мире» (цитирую издание DTF). Как следствие, ожидается тотальный дефицит накопителей, а значит, спасайся кто может, то бишь мчись в магазин и сметай терабайты впрок!

Задача моей реплики сегодня — успокоить читателей «Новой» и сэкономить им время и деньги: если дефицит компьютерных дисков по какой-то причине и случится, то только не из-за «криптовалюты Chia». И вот почему.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Принято считать, что своей патологической доверчивостью к публичному слову граждане РФ обязаны советской власти. Мол, была когда-то газета «Правда», и если чего в ней писалось, то полагалось, что это сущая правда и есть.

Это приятное (для самооправдания) заблуждение легко развеивается при взгляде за пределы территорий, исторически пострадавших от советской власти: там мера доверия к публичному слову зашкаливает чуть ли не в разы сильнее. Что в Китае, что в ЕС, что в Америке. Происходит это потому, что советская власть в данных процессах не при делах, а мера мифологизации общественного сознания — это производная количественная, а не качественная.

Для того чтобы человек (любой!) поверил в публичное слово, не важно, кто это слово произносит (большевик или либерал), важен размер аудитории этого слова. По этой причине если большевик изречет истину через канал с аудиторией в 10 тысяч читателей/зрителей, а либерал изречет ложь через канал с аудиторией в 100 миллионов, то безоговорочной истиной станет ложь либерала, а не правда большевика. Если мы поменяем местами большевика и либерала, ровным счетом ничего не изменится: все решает не глубина чувств, а размер.

Эта неприятная аксиома современной семиотики давно уже усвоена и бизнесом, и политиками, поэтому главный критерий истинности и успеха — завоевание максимально широкого канала доступа к аудитории. Чем шире канал, тем «правдивее» будет информация.

Что делать простым смертным, которые не желают смириться с ролью подопытной свинки и из последних сил пытаются противостоять информационному изнасилованию? Рецепт на удивление прост:

осознав, что информационная бомбардировка озабочена не истиной, а обеспечением реакции, нужной заказчику, мы спокойно игнорируем интенцию послания (какую картинку нам хотят навязать) и сосредотачиваемся непосредственно на содержании послания (из чего картинка состоит).

В истории со страшилкой про грядущий мировой дефицит компьютерных дисков, которые якобы массово скупают китайские майнеры, иголка истины кроется в яйце той самой «криптовалюты Chia», которая, по всему видать, до такой степени привлекательна и вожделенна, что вся Поднебесная сошла с ума в стремлении обогатиться на ее майнинге. А значит, разобравшись с Chia, мы разберемся с дефицитом и с необходимостью закупаться компьютерными дисками впрок.

Все статьи, которые мне попались под руку по этой теме, объясняли ошеломительную популярность Chia одним-единственным обстоятельством: для майнинга новой криптовалюты будут использоваться не графические адаптеры и специализированное оборудование (ASICs — чипы, разработанные специально для фабрик криптовалюты), а именно жесткие диски. Происходит это потому, что майнинг Chia использует не алгоритм «доказательства проделанной работы» (Proof of Work), подобно биткоину и эфиру, а алгоритм «пространства и времени» (Proof of Space and Time).

Майнинг криптовалют, работающих на блокчейне с Proof of Work, требует не только огромной вычислительной мощности оборудования, но и впечатляющих затрат электроэнергии, а вот майнинг Chia не требует ничего, кроме демонстрации наличия у тебя свободного пространства на жестком диске, которое ты готов предоставить для нужд криптовалютной сети.

Представляете, какое великое Поле чудес открывается для легкого обогащения буратин планеты? Поэтому-то китайцы и ринулись скупать компьютерные диски. И ты, дорогой читатель мейнстримных СМИ, должен поспешить в магазин и затариться HDD и SSD по самое небалуйся! Будешь майнить криптовалюту Chia плечом к плечу с китайскими братьями.

Что ж, давайте разберемся с виновницей торжества — Chia.

Начну с того, что «криптовалюты Chia» в природе не существует. Хочется верить, что пока не существует и когда-нибудь она появится. Откуда тогда взялся ажиотаж? Дело в том, что 17 апреля 2021 года запустилась основная сеть Chia Network. 19 апреля начался майнинг, который в Chia Network называют заимствованным из DeFi (децентрализованных финансов) модным словом «фарминг». В качестве вознаграждения раздают токены Chia, которые нигде не принимаются и нигде не торгуются. То есть никакой ценности они пока не имеют даже в теории.

Отсутствие ценности токенов Chia не удивляет, потому что для рождения этой ценности нужны хоть какие-то обменные операции (ты мне деньги — я тебе Chia), а этих операций также нет, потому что транзакции в сети запустятся только 3 мая. Пока происходит лишь «фарминг» — по сути, раздача фантиков в обмен на ту самую демонстрацию наличия у «майнеров» свободного места на жестких дисках.

Можем ли мы предположить, что китайских майнеров заинтересовала перспектива заработать через месяц-другой на токене Chia, который когда-нибудь, несомненно, начнут торговать на криптобиржах? Вполне. Думаю, майнеры даже неплохо заработают, с учетом невероятного хайпа, созданного СМИ. Вопрос в другом: способна ли перспектива заработать на Chia создать ажиотаж вокруг жестких дисков в такой мере, что это отразится на их цене и доступности в мировом масштабе?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ближе познакомиться не столько с алгоритмом достижения консенсуса «доказательство пространства и места», сколько с самим проектом. Достаточно ли проект Chia масштабен, чтобы обеспечить поистине мировой интерес к своему «фармингу»?

Читатель удивится, когда узнает, что проект Chia — не новое слово в криптоэкономике и даже не вчерашний день. В лучшем случае день позапозавчерашний.

Брэм Коган (Bram Cohen) инкорпорировал Chia Network Inc. в далеком августе 2017 года, то есть в самый разгар криптопузыря, порожденного бесчисленными ICO (первичными предложениями монет) в сети Ethereum.

Брэм Коган — это человек, который придумал протокол BitTorrent, за что человечество ему бесконечно благодарно. Кроме того, Брэм Коган — человек нравственный и его коробило от скопления мошенников и аферистов, которые вытягивали из наивных и доверчивых «криптохомячков» сотни млн долларов в обмен на пустые фантики и несбыточные обещания своих ICO. Поэтому Коган изначально заявил, что новую криптовалюту Chia, которую он позиционировал как «убийцу биткоина» (за 10 лет таких «убийц» накопилось уже больше тысячи), будут запускать не в форме ICO, а в форме традиционного IPO (первичного публичного предложения), согласованного с SEС (комиссией по ценным бумагам и биржам США). Все это делалось, разумеется, для защиты инвесторов, и нет ни малейшего основания сомневаться в искренности и благородстве намерений Брэма Когана.

ICO прошло успешно, собрали худо-бедно 50 млн долларов и приступили к работе. В основу работы положили алгоритм консенсуса Proof of Space, который был создан задолго до рождения Chia: в августе 2014 года криптовалюта Burstcoin революционизировала майнинг, предложив использовать для генерации блоков не энергетические и вычислительные ресурсы компьютера, а свободное пространство на жестком диске (Burstcoin назвал свой алгоритм Proof of capacity).

В последующие годы эта концепция получила широкое распространение, и сегодня ее применяют многие реально действующие блокчейны — Storj, Sia, Filecoin, SpaceMint. Ну и наша Chia тоже будет использовать, когда запустится.

Я нисколько не пытаюсь приуменьшить вклад Брэма Когана в теоретическое развитие алгоритма Proof of Space. Его вклад вполне осязаем, тем более что изначальную идею «доказательства пространства» дополнили в 2018 году идеей «времени», в результате чего Chiа взяла на вооружение оригинальную модифицированную версию алгоритма Proof of Space and Time.

Я лишь хочу сказать, что Chia в чисто технологическом отношении, во-первых, не стоит особняком, во-вторых, не демонстрирует ничего, что могло бы хоть как-то ее выделить из тех то ли 10, то ли 20 тысяч криптовалютных проектов, которые сегодня наполняют планету.

Технологическая неоригинальность Chia усугубляется другими, гораздо более мрачными обстоятельствами. За четыре года существования Chia Network Inc. не было создано ни одного готового продукта, имеющего хоть какую-то практическую ценность! Что неудивительно: у компании, инкорпорированной в Делавэре и расположенной в Сан-Франциско, 21 сотрудник, 16 из которых занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Наука, как известно, не опускается до пошлости практической жизни, поэтому у Chia нет никаких живых разработок, зато много интересных теоретических изысканий.

В том числе в области модернизации алгоритма достижения консенсуса в блокчейне.

Но это еще не все. Пока ученые люди под предводительством Брэма Когана предавались науке, сама Chia Network бесконечно и безнадежна устарела. Вы не поверите, но пропускная способность сети Chia — от 11 до 14 блоков каждые 10 минут! Для сравнения: не менее устаревшая сеть Ethereum генерирует блоки от 8 до 40 секунд. Сеть BSC — каждые 3 секунды. На создание блока у сети Solana уходит 400 миллисекунд, и она может обрабатывать до 50 тысяч транзакций в секунду.

Это я называю только действующие и самые популярные криптосети, которые реально перемещают ежедневно криптоактивы на миллиарды долларов. На передовой технологических разработок уже есть блокчейны с еще большей скоростью.

Ради чего я мучаю читателя техникалиями? Ради важной мысли: «криптовалюта Chia», помимо того что является карликовым проектом, устарела еще до своего рождения. Когда 3 мая 2021 года состоятся — не прошло и четырех лет! — первые транзакции в сети Chia, это будет не то что не «убийца биткоина», а жалкая тень сетей, запущенных ранее и использующих точно такой же алгоритм достижения консенсуса (например, Filecoin).

Кстати, о Filecoin. Этот проект стартовал в октябре 2020 года, и сегодня его капитализация перевалила за 9 млрд долларов. При этом Filecoin, в основе которого лежит все тот же неуемный аппетит к «свободному пространству на жестких дисках», не оказал на мировую конъюнктуру рынка HDD и SDD ни малейшего влияния: сколько нужно дисков, столько их и производят.

Одним словом, читатель может спать спокойно и не закупаться ненужным компьютерным хламом: апрельский хайп, поднятый СМИ вокруг Chia, — это про удачную пиар-акцию, реализованную сотрудниками маркетингового отдела компании Брэма Когана, а не про грядущий товарный дефицит жестких дисков.

Сергей Голубицкий

—