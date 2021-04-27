 

В Петербурге суд продлил срок ареста обвиняемому в убийстве жены нефрологу

27.04.2021, 1:20, Новости дня
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Срок содержания под стражей бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве жены, продлен до конца июля, решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

«Продлить срок заключения под стражей [Земченкову] до 27 июля», – цитирует судью Ирину Керро ТАСС.

Ранее сообщалось, что Земченков заявил, что признался в совершении убийства по неосторожности под психологическим давлением на допросе после задержания.

Напомним, главному нефрологу Петербурга предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили еще в марте 2010 года.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года Земченков в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

Сам Земченков изначально признал свою вину, но заявил, что убийство было было совершено им по неосторожности. Позже он отказался от признательных показаний.

Также сообщалось, что более года назад Петроградский районный удовлетворил иск Земченкова о признании его жены умершей.



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