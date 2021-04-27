 

Лидер ЛНР: Зеленский не хочет настоящего мужского разговора

27.04.2021, 1:20, Новости дня
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Своим отказом от переговоров с лидерами ДНР и ЛНР президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нежелание разрешить конфликт в Донбассе мирным путем, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идет на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора. Что здесь еще можно сказать?» – передает слова Пасечника РИА «Новости».

По словам главы ЛНР, у Киева «за семь лет конфликта появилось только желание переписать Минские соглашения, которые он упорно не желает выполнять». «Ничего удивительного для меня нет – так сказали им заокеанские хозяева», – отметил Пасечник.

Он подчеркнул, что готов как к личной встрече с Зеленским на линии соприкосновения, так и к переговорам в видеоформате. «Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждем решения не Зеленского, а его кураторов», – заключил глава ЛНР.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

На прошлой неделе Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

В понедельник президент Украины дал поручение организовать встречу с Путиным.



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