В Индии призвали носить маски дома

Жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом, сообщил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса доктор Винод Пол.

«Если в семье есть положительный случай COVID-19, очень важно, чтобы человек носил маску даже в помещении, потому что вирус может распространиться на других в доме. Я бы предпочел сказать, что пришло время, когда мы начинаем носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.