Пентагон оценил возможные последствия признания Байденом геноцида армян

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале XX века не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон «не ожидает каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией». Кирби подчеркнул, что страны являются союзниками по НАТО, и военное ведомство США полагает, что заявление Байдена эти отношения «не затронет». Кирби выразил надежду, что военные связи США и Турции будут укрепляться, передает ТАСС.

Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.