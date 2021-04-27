 

Пентагон оценил возможные последствия признания Байденом геноцида армян

27.04.2021, 1:20, Новости дня
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Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале XX века не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон «не ожидает каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией». Кирби подчеркнул, что страны являются союзниками по НАТО, и военное ведомство США полагает, что заявление Байдена эти отношения «не затронет». Кирби выразил надежду, что военные связи США и Турции будут укрепляться, передает ТАСС.

Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.



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