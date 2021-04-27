“Диссертация Кивы – это такая же жомовая яма”. В Bihus.info проанализировали работу нардепа и нашли Google Translate и поддельные справки

“Даже коррупция Кивы – это жомовая яма. Представьте себе диссертацию Кивы. Спойлер – это такая же жомовая яма”, – заявил руководитель проекта Денис Бигус.

По словам журналиста Даниила Мокрика, который прочитал 245 страниц диссертации, она состоит из “воды, повторенных общих фраз и отсутствия конкретики”.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Англоязычная статья была явно переведена с помощью Google Translate.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Кроме того, вопреки публичным заявлениям Кивы, оказалось, что он поддерживает евроинтеграцию.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Научные оппоненты на защите Кивы дали одобрительные отзывы на работу депутата, однако журналистам отказались прокомментировать “сильные стороны” диссертации.

Для защиты аспирант обязан участвовать в научных конференциях и публиковать статьи. Кива ссылается на участие в конференциях Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в 2018–2019 годах. Координатор обеих конференций, доктор наук Оксана Пархоменко выступлений Кивы не помнит. Не оказалось их и в сборниках по итогам конференций – более того, в сборниках попросту нет страниц с теми номерами, на которых Кива “прописал” свои научные материалы

Также диссертация должна сопровождаться справками о ее научной актуальности и потенциальном практическом значении. Кива использовал четыре такие справки. Одну из них выдал Офис генпрокурора. В ней ведомство пишет, что уже внедряет наработки Кивы в свою практическую деятельность.

Журналисты поинтересовались, что именно из научной работы Кивы внедряет Офис генпрокурора. Глава офиса Ирина Венедиктова ответила: “Официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Эта справка – личная позиция человека, который ее подписал”.

Еще одну справку выдал комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Справку подписал глава комитета Денис Монастырский. Журналисты пробовали с ним связаться, но он не ответил на звонки.

Еще одну справку выдала Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению – по данным журналистов, подпись руководительницы организации на справке не совпадает с ее подписью на других документах. После журналистского запроса на сайте Института подготовки кадров Госслужбы занятости, где защищался Кива, изменили список документов, а та же справка за ту же дату оказалась подписана другим человеком.

На вопрос о поддельной подписи в справке Кива после защиты посоветовал журналистам обращаться в правоохранительные органы.

Научный руководитель депутата Владимир Гурковский отказался комментировать ситуацию расследователям.

Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 – “за”. “Против” не проголосовал никто.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

В июле прошлого года журналисты проекта Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение более 1 млн грн от сдачи имущества в аренду компании “Сиквел”. Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Как выяснилось позднее, фиктивная фирма “Сиквел” фигурирует в расследовании СБУ которая разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г. Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива дважды баллотировался в Раду как самовыдвиженец: в 2013 году на повторных выборах в 223-м округе в Киеве (набрал 20 голосов, или 0,02%, и разделил 55-е место с еще одним кандидатом) и в 2016 году на промежуточных выборах в 183-м округе в Херсонской области (занял седьмое место, получил 1048 голосов, или 3,91%). В 2019 году Кива баллотировался в президенты, заняв 29-е место (5869 голосов, или 0,03%), в том же году он был избран в Раду по списку ОПЗЖ.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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