Между Таллинном и Хельсинки построят туннель

Соглашение подписали глава эстонского ведомства Таави Аас и министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка.

Меморандум является первым шагом ко включению проекта туннеля Таллинн – Хельсинки в общеевропейскую транспортную сеть. Это необходимо для подачи заявки на софинансирование проекта Европейским союзом, отмечается в сообщении.

“Нам предстоит провести исследования по экологии и рентабельности, мы все еще далеки от проектирования… Для Эстонии и Финляндии самостоятельно реализовать этот проект сложно, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского союза и серьезно рассмотреть возможность привлечения к проекту частного сектора”, – сказал Аас.

Контекст:Инициированный в 2016 году проект предусматривает строительство туннеля в Финском заливе длиной около 100 км и на глубине до 200 метров. Ожидается, что время в пути скоростного поезда от Хельсинки до Таллинна составит около 20 мин, писало Reuters.

Согласно плану, в линию туннеля будут входить четыре железнодорожные остановки между аэропортами Хельсинки и Таллинна, в частности на искусственном острове в Финском заливе.

Основатель Finest Bay Кустаа Валтонен говорил в феврале, что строительство туннеля может быть завершено в начале 2025 года, если его маршрут будет проложен в этом году, сообщало Yle. Бурение туннеля, по оценкам, займет более двух лет.

Ориентировочная стоимость проекта – $15–20 млрд.

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