Слуцкий назвал конституционную жалобу на Земана апофеозом абсурда

Конституционная жалоба на президента Чехии Милоша Земана станет апофеозом абсурда, заявление Сената республики о рассмотрении возможности обвинения президента в измене родине продиктовано за границами государства, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сенат Чехии намерен рассмотреть возможность обвинения в измене собственного президента за его заявления об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам в Врбетице. Якобы он рассекретил сведения, которые не подлежали огласке. То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду… Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда», – цитирует его слова ТАСС.

Слуцкий также добавил, что «явно это заявление Сената было продиктовано за пределами Праги. Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками Родины, если их высказывания идут в разрез с курсом мейнстрима на демонизацию России».

Напомним, сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».