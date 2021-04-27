 

Слуцкий назвал конституционную жалобу на Земана апофеозом абсурда

27.04.2021, 0:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конституционная жалоба на президента Чехии Милоша Земана станет апофеозом абсурда, заявление Сената республики о рассмотрении возможности обвинения президента в измене родине продиктовано за границами государства, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сенат Чехии намерен рассмотреть возможность обвинения в измене собственного президента за его заявления об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам в Врбетице. Якобы он рассекретил сведения, которые не подлежали огласке. То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду… Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда», – цитирует его слова ТАСС.

Слуцкий также добавил, что «явно это заявление Сената было продиктовано за пределами Праги. Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками Родины, если их высказывания идут в разрез с курсом мейнстрима на демонизацию России».

Напомним, сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Компания Apple обновила сервис «Локатор»

27.01 / В России начали допрашивать школьников из-за участия в митингах за Навального

27.07 / Сутки на Донбассе. До перемирия боевики 13 обстреляли позиции сил ООС, ранения получил один военнослужащий

24.08 / Москва в ответ на действия Вены объявила о высылке австрийского дипломата

24.08 / Пушков оценил вид Лукашенко с автоматом в руках

22.02 / “Русский? Уруский!” Фотожабы на фото украинского министра рядом с Кадыровым

24.07 / Доступ к Айя-Софии закрыли из-за массового скопления людей

22.07 / Грузия возобновит регулярное авиасообщение не раньше 1 сентября

15.07 / У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

13.10 / Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике. Лауреата пришлось будить коллеге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика