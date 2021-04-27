 

В миннауки Бразилии признали «Спутник V» безопасной вакциной

27.04.2021, 0:58, Новости дня
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Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной, сообщил глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу.

Одобрение комитетом, в который входят 54 ученых, обязательно для всех препаратов, изготовленных с использованием технологий ГМО. Баррозу отметил, что решение по «Спутнику V» принято единогласно. «Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем», – приводит его слова РИА «Новости».

Отметим, что национальное агентство по санитарному надзору Бразилии все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Агентство уже несколько раз приостанавливало рассмотрение заявки. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.



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