В Швейцарии начали расследование в отношении российского миллиардера Рыболовлева

Прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева — следственные органы страны проверяют мог ли он содействовать аресту арт-дилера Ива Бувье в Монако, пишет Bloomberg.

В швейцарской прокуратуре сообщили, что миллиардер Рыболовлев (6,7 млрд. долларов, по оценке Forbes) находится под следствием по статье уголовного кодекса Швейцарии о «ложных угрозах для вывоза человека за границу с целью передачи его иностранным властям». Расследование было начато в феврале.

Адвокаты Рыболовлева Марк Анзлен и Сандрин Жиру подтвердили РБК, что расследование в отношении их доверителя касается жалобы арт-дилера Ива Бувье. Жалоба была подана в прокуратуру Швейцарии еще в 2017 году.

В январе 2015 года российский олигарх обвинил Бувье в мошенничестве — якобы арт-дилер завысил цены на картины известных художников на общую сумму в 1 млрд евро. Рыболовлев купил у арт-дилера в общей сложности 38 картин (работы Рене Магритта, Густава Климта, Леонардо да Винчи и многих других художников) на сумму около 2 млрд. долларов.

В феврале 2015 года Бувье приехал к Рыболовлеву в Монако для того, чтобы обсудить очередную сделку, но был арестован местной полицией. В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье — суд решил, что расследование, которое предшествовало аресту арт-дилера, было предвзято.

В 2018 году в Монако уже самому Рыболовлеву предъявили обвинения в коррупции, после сообщений о том, что бизнесмен якобы использовал свои связи с руководством полиции Монако и министром юстиции княжества для обеспечения благоприятного исхода своей тяжбы с Бувье.

Бизнесмен Рыболовлев с состоянием в 6,7 млрд. долларов занимает 27 место в списке богатейших людей РФ по версии Forbes. Большую часть состояния миллиардер получил за счет продажи акций компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», а сейчас Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако».

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