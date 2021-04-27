Правительство Германии осудило запрет деятельности штабов Навального в РФ

По его словам, борьба с политически неугодными мыслями антитеррористическими средствами “никак не согласуется с принципами правового государства”.

Зайберт призвал освободить Навального и обеспечить ему доступ к адекватному медобслуживанию и врачам, которым он доверяет.

Контекст:16 апреля 2021 года прокуратура Москвы потребовала признать ряд структур Навального и его сторонников – ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального – экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В случае признания организаций экстремистскими, их сотрудников и тех, кто их финансируют, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.

19 апреля директор ФБК Иван Жданов сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

26 апреля прокуратура Москвы временно запретила работу штабов Навального в РФ до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. В тот же день штабы политика в разных городах России объявили о приостановке деятельности.

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