Боевики на Донбассе обстреляли саперов, которые разминировали территорию – ГСЧС

Отмечается, что боевики открыли огонь по садовому обществу возле Гнутово. Место обстрела было возле поля, которое как раз разминировали пиротехники.

На момент обстрела на месте находились 23 представителя ГСЧС и пять единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок. Погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что в конце марта пиротехники ГСЧС приступили к очередной фазе разминирования на участке “Гнутово 1” в рамках сотрудничества с международной гуманитарной организацией The HALO Trust. Участок занимает 12 гектаров. Саперы планируют очистить территорию от взрывоопасных предметов и снизить минную опасность до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Фото: dsns.gov.ua

“Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью от мин и снарядов, которые извлекают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем”, – говорится в сообщении.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Очередной обстрел на Донбассе произошел 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что огонь открыли в спины группе разминирования, которая осматривала район, где накануне российские оккупационные силы дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2.

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