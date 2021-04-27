 

ВОЗ направила в Индию 2,6 тыс сотрудников для борьбы с пандемией COVID-19

27.04.2021, 0:22, Новости дня
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Он назвал ситуацию с заболеваемостью в Индии душераздирающей.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ оказывает помощь Индии оборудованием, материалами, в том числе кислородными концентраторами. В стране работают передвижные госпитали.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на 26 апреля в Индии выявлено 17,3 млн инфицированных COVID-19, умерло 195,1 тыс. человек.

Контекст:12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире. По данным министерства здравоохранения Индии, на 25 апреля в стране подтвердили почти 17 млн случаев COVID-19, умерло 192 тыс. человек.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19. 23 апреля страна установила мировой рекорд по количеству заболеваний за сутки – почти 315 тыс.
Ухудшение ситуации с эпидемией в Индии стало причиной задержки экспорта из страны вакцин против коронавируса, изготовленных Serum Institute of India (там делают препарат компании AstraZeneca Covishield, которым прививают и украинцев). Исполнительный директор компании Адар Пунавалла говорил, что компания предпочла временно сделать Индию приоритетом для поставок вакцины.
Свою помощь в преодолении эпидемии Индии уже предложили США и Евросоюз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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