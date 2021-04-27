 

Премьер-министра Таиланда оштрафовали за отсутствие маски

27.04.2021, 0:22, Новости дня
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В интернете появились фотографии со встречи, на них без маски был только премьер-министр.

Губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг написал в соцсетях, что подал жалобу на премьер-министра в полицию. 

Власти Бангкока ввели обязательное ношение масок с 26 апреля. Они пояснили, что маски необходимы, если в общественных местах находится более одного человека.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Таиланде с начала пандемии выявлено около 57,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 148 человек. Первый пациент, зараженный коронавирусом, умер в Таиланде 29 февраля 2021 года
Население Таиланда составляет более 66 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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