Главврач больницы в Москве уволен после избиения пациентки медсестрами

Главный врач больницы имени Иноземцева уволен после публикации в Сети видеозаписи с издевательствами персонала над пациенткой, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Как сообщается на сайте ведомства, в «больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля», а «сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы». Кроме того, были «прекращены трудовые отношения с главным врачом больницы». Подчеркивается, что «действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения».

Напомним, в соцсетях распространилось видео, на котором медсестры больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».