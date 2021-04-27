Румыния попросила не считать высылку российского дипломата частью кампании

Объявление персоной нон грата российского дипломата не связано с событиями в других странах ЕС, сообщил глава кабмина Румынии Флорин Кыцу.

Он заявил, что «не связывал бы это решение с какой-либо кампанией или солидарной реакцией на то, что происходит в других странах». Кыцу подчеркнул, что в Бухаресте «было принято решение, взята ответственность за него», после чего «пошли дальше». Решение, как заверил премьер, «не имеет никакой связи с тем, что происходит в других странах Евросоюза», передает ТАСС со ссылкой на ТВР1.

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов. В понедельник Бухарест объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства, «деятельность и действия» которого якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях». Москва заявила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.