Игорь Суркис: Ахметов поздравил меня с чемпионством первым, я даже не успел зайти в раздевалку

25 апреля Динамо официально оформило чемпионство в УПЛ 2020/2021, победив Ингулец.

“Ринат Леонидович поздравил меня первым. Я еще не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок с теплыми пожеланиями. Несмотря на то, что у его мамы день рождения, с чем я ее и поздравляю тоже, могу сказать, что Ринат Леонидович поздравил очень тепло и искренне. Он мудрый и умный человек, который понимает, и как зарабатывать деньги, и как тратить деньги, и как создаются большие команды”, – рассказал Суркис.

По его словам, сейчас в Украине “осталось два клуба, которые могут вести какую-то конкурентоспособную битву” – Шахтер и Динамо.

“Нету киевского “Динамо” – нет донецкого “Шахтера”. Нет “Шахтера” – нет и “Динамо Киев”… Своими амбициями и заложенными традициями “Динамо” компенсирует финансовую составляющую “Шахтера”. Уверяю, в каждом матче в этом году мы наиграли на эти золотые медали. Нам это чемпионство никто не подарил. “Шахтер” стал слабее, сильнее? Пускай это оценивают в “Шахтере”, – подчеркнул Суркис.

Президент киевского “Динамо” уверен, что следующий сезон будет не легче. В то же время, он отметил, что основная задача этого сезона выполнена. Он подчеркнул, что решение назначить Мирчу Луческу главным тренером “Динамо” было правильным.

“В футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель. Сегодня мы победители: команда выиграла золотые медали, мы чемпионы. Говорить, что я был уверен в том, что у такой серьезной команды как “Шахтер” мы выиграем чемпионат с отрывом в 13 очков на сегодняшний день – ну я же не фантазер и даже не космонавт. Я в это не верил”, – сказал Суркис.

Контекст:25 апреля “Динамо”, обыграв со счетом 5:0 “Ингулец” из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины. В активе киевлян 61 очко.

Главный конкурент столичного клуба – донецкий “Шахтер” – в минувшем туре проиграл “Александрии” (0:2) и остался с 45 очками.

Чемпионом независимой Украины “Динамо” стало 16-й раз. Последнее чемпионство у киевлян было в 2016 году, следующие четыре сезона “Динамо” было серебряным призером УПЛ, уступая первое место “Шахтеру”.

В этом сезоне “Динамо” может также завоевать и Кубок Украины – киевляне вышли в финал турнира, где встретятся с луганской “Зарей”.

Луческу возглавил “Динамо” в июле 2020 года – перед началом текущего сезона. Ранее, с 2004-го по 2016 год, он был главным тренером “Шахтера”.

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