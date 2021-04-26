Чернобыльскую зону надо показывать такой, как она есть, а не устраивать аттракционы – глава Гостуризма Украины

Она отметила, что сейчас в зоне развит развлекательный туризм.

“Частный сектор всегда будет иметь целью продать как можно больше. В этом случае можно выбрать легкий или сложный путь и многие выбирают именно легкий. Поэтому продают сталкерского туры. Для таких посетителей, к сожалению, это развлечение. Но в том и состоит роль государства, чтобы туризм не вредил природе и памяти”, – сказала Олеськив.

По ее словам, Гостуризма ведет диалог с туроператорами и многие из них понимают, что “зону надо показывать такой, каквя она есть, а не устраивать развлекательные аттракционы”.

Олеськив подчеркнула, что продвижение Чернобыльской зоны как туристического объекта не должно отпугивать людей.

“Есть туристы, которые едут во Львов, Трускавец или Одессу семьями. И если мы таким людям будем делать слишком агрессивную рекламу туров в Чернобыль с символами радиации, то такой тип туриста это скорее отпугнет”, – сказала она.

Контекст:Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.

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