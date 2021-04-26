Стало известно имя высылаемого из РФ украинского дипломата

Покинуть Россию предписано сотруднику консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергею Дерезе, сообщили в посольстве.

Как заявили в посольстве, Дереза «принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО», где находятся украинские заключенные, которых Киев объявляет «политическими», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

Напомним, МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля «в связи с недружественными действиями» Киева и «на основе принципа взаимности».