 

Стало известно имя высылаемого из РФ украинского дипломата

26.04.2021, 23:12, Новости дня
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Покинуть Россию предписано сотруднику консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергею Дерезе, сообщили в посольстве.

Как заявили в посольстве, Дереза «принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО», где находятся украинские заключенные, которых Киев объявляет «политическими», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

Напомним, МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля «в связи с недружественными действиями» Киева и «на основе принципа взаимности».



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