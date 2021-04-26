 

Россия заявила об угрозе «развала» Договора по открытому небу

26.04.2021, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Выступая на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу Вене, Гаврилов отметил, что в случае «сохранения статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая». Проект закона о денонсации соглашения «будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», сообщается на сайте МИД России.

Гаврилов отметил попытку «группы государств во главе с США возложить» на Москву «ответственность за плачевную ситуацию», будто «и не было выхода из него американской стороны». Он указал, что Москва «предложила схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе», но другие страны ее отвергли. Не было «адекватной реакции» и на такие шаги России, как «разрешение на наблюдательный полет над Калининградской областью на дальность свыше максимальной» и на создание «условий для успешного полета над районом учений «Кавказ-2020».

При этом у РФ «сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того», как США и их союзники по НАТО, а также Украина и Грузия «выполняют свои обязательства по ДОН». «Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались», – сообщил Гаврилов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / “Что там дома, родненькие?” Ткач показал семейный отдых в Доминиканской Республике

27.12 / От коронавируса привились президентки Греции и Словакии

05.01 / Впервые за 15 лет компания AMD опередила Intel в продажах настольных процессоров

25.06 / Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

30.01 / Администратор украинской “Википедии”: В 2020 году люди стали меньше интересоваться политикой

03.07 / Адвокат не ответил на вопрос о нахождении Ефремова за рулем в момент аварии

12.04 / Стало известно о планах оптимизации в российской полиции

12.09 / Венедиктова заявила, что не собирается писать заявление об отставке

25.11 / Песков прокомментировал информацию “Проекта” о предполагаемой третьей дочери Путина

13.02 / Из-за землетрясения в Японии около миллиона домов остались без электроэнергии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика