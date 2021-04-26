Россия заявила об угрозе «развала» Договора по открытому небу

Ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Выступая на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу Вене, Гаврилов отметил, что в случае «сохранения статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая». Проект закона о денонсации соглашения «будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», сообщается на сайте МИД России.

Гаврилов отметил попытку «группы государств во главе с США возложить» на Москву «ответственность за плачевную ситуацию», будто «и не было выхода из него американской стороны». Он указал, что Москва «предложила схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе», но другие страны ее отвергли. Не было «адекватной реакции» и на такие шаги России, как «разрешение на наблюдательный полет над Калининградской областью на дальность свыше максимальной» и на создание «условий для успешного полета над районом учений «Кавказ-2020».

При этом у РФ «сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того», как США и их союзники по НАТО, а также Украина и Грузия «выполняют свои обязательства по ДОН». «Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались», – сообщил Гаврилов.